2月5日（木）に放送した「カンブリア宮殿」のテーマは、「経営危機から復活！”よーじや”」。【動画】経営危機から復活！老舗企業 大変身の舞台裏あぶらとり紙のイメージ一新〜京都の老舗企業が変貌京都市東山区のよーじや祇園本店。よーじやは、あぶらとり紙で有名な、創業から122年になる老舗企業だ。そのあぶらとり紙は手軽な京都土産として重宝されてきた。1904年、國枝商店として創業。当初は舞妓などにおしろいなどを販売し