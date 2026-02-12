資料就職説明会 香川労働局は10日、県内のハローワークにおける2025年12月のマッチング業務実績を発表しました。 職業安定所の紹介で求人と求職が結合した数を表す「充足数」は962件で、前年同月より4.5％ダウンしました。就職件数は951件で、前年同月より2.5％ダウンしました。 失業手当を受給している人が給付日数の3分の2以上を残して早期就職した割合は33.5％（11月実績）で、前年同月より16.5ポイン