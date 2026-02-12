KPOPの人気ガールズグループ「TWICE」が11日、公式サイトを更新。メンバーのダヒョンが、北米ツアー中に骨折していたことを発表した。 【写真】骨折が明らかになったTWICE・ダヒョン 公式サイトでは「ダヒョンの今後のスケジュールについて」と題して文書を公開。「北米ツアーの初期段階、ダヒョンは足首に違和感を覚え、アメリカ滞在中も治療を続けていました」と明かし、「韓国に帰国