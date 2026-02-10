企業のインターンシップに参加している学生に対して、他の社員の前で厳しく叱責する──。そんな様子を撮影したとみられる動画がSNS上で拡散され、波紋を広げている。一般論として、法的にどんな問題があるのか、弁護士に聞いた。●インターン生を詰める様子が映っていた拡散されている動画には、インターン生とされる男性に対して、社員が「普通にクビじゃね？」「クビって認識でいいの？」などと詰める様子が映っている。どうや