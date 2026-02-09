マツコ・デラックスが9日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）の生放送を欠席した。番組冒頭、スタジオの定位置にはマツコが不在だった。その後、マツコからスタジオに電話がかかってきた。「ちょっとすいません、急だったんだけど、首の脊髄が圧迫されて、手足にしびれが出始めちゃって。それで病院に行ったら、急いで手術した方がいいって言われて。私、実はもう手術し終わって、入院してるのよ」と明かした。「それで