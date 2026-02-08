鈴木亮平が主演を務める日曜劇場『リブート』（TBS系）。第3話では、物語の焦点となっていた10億円の在処が早くも見つかった。さらにラストでは、死んだと思われていた儀堂（鈴木亮平）の生存を妻・麻友（黒木メイサ）が匂わせ、早瀬陸（松山ケンイチ）が儀堂へ“リブート”していることまで見抜くという、次回が気になりすぎる展開となった。 参考：鈴木亮平、デビュー20年を経ての演じることへの思い「楽