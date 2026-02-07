旧統一教会の信者が野田佳彦に「激怒」「千葉4区から出馬する野田佳彦さんのことは、いつも応援していました。でも、報道陣から我々との関係を質問された野田さんは、『覚えていない』と切り捨てましたね。信者との関係性を、まるでケガレのように扱われたことは、ただただ悲しいです」世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の一般信者である小笠原裕さん（62歳）は、こう悔しそうに話した――。衆議院総選挙の真っ只中に、与野党を