ビットコインが5日、昨年10月の史上最高値から半減し、16カ月ぶりに6万3000ドルを下回った/Cheng Xin/Getty Imagesニューヨーク（CNN）ビットコインが5日、昨年10月の史上最高値から半減し、16カ月ぶりに6万3000ドル（約987万円）を下回った。この下落は全く珍しいことではない。暗号資産（仮想通貨）は価格変動が激しいことで知られ、今回よりも大きな暴落を何度も経験してきた。奇妙なのは、ビットコインの4カ月に及ぶ今回の暴落