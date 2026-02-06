中国系動画投稿アプリ「TikTok（ティックトック）」のアイコン（共同）【ベルリン、ウィーン共同】ドイツ大衆紙ビルト電子版は5日、最大与党の保守、キリスト教民主同盟（CDU）が今月下旬の党大会で、16歳未満の子どもの交流サイト（SNS）の利用禁止を話し合う見通しだと報じた。地元メディアによると、スロベニア政府も5日、15歳未満の子どもの利用禁止を検討していると明らかにした。フランスやスペインでも同様の動きが出てお