2026年2月4日、中国メディアの極目新聞は、中国の高速鉄道で導入されている「静音車両」において、乗務員が物理的なプレートを掲げて乗客に静粛を保つよう注意喚起を行うという「ローテク」ぶりが注目を集めていると報じた。中国ではこれまで鉄道の「静音車両」サービスが小規模で試験的に導入されていたが、今年の春節（旧正月）特別輸送態勢開始を翌日に控えた今月1日に、サービスを高速鉄道などの列車8000本以上に大幅拡大した