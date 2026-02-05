繁華街を中心にシェア電動モビリティの利用が増えている。自転車評論家の疋田智さんは「危険を伴う3つの問題が解決されていないまま、利用エリアが拡大している。民間企業に任せているだけでは、交通ルールの周知と徹底は追いつかない」という――。■大手3社に聞きたかった3つの疑問2026年1月、電動モビリティに関する2つの大きな動きがあった。1つは京都府がLUUPを府職員の移動手段として導入したこと（後述）で、もう1つは、大