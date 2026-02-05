1月30日（現地時間、以下同）、米司法省は新たに約300万ページにおよぶ通称「エプスタイン文書」を公表した。これらは、2019年に勾留中に死亡した米富豪ジェフリー・エプスタイン元被告に関する捜査資料であり、昨年12月の公開分と合わせて現在までにおよそ350万ページが公開されている。【写真】米司法省が公開した、若い女性たちに囲まれるエプスタイン元被告。他、床に倒れた女性の上に四つん這いになるアンドリュー元王子な