神奈川県は４日、黒岩祐治知事（７１）が慢性硬膜下血腫のため入院し、手術を受けたと発表した。２週間ほどで退院する見通しで、その間の公務は副知事らが対応する。発表によると、黒岩氏は数日前から頭痛や足のもつれなどの症状があった。３日は午後まで公務にあたった後、病院を受診し、慢性硬膜下血腫と診断されて入院。４日午後に手術を受けて血腫を除去した。県などによると、慢性硬膜下血腫は、転ぶなどして頭をぶつけ