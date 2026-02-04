さっぽろ雪まつり』開催期間にあたる2026年2月4日（水）から11日（水）までの期間限定で、『グランドメルキュール札幌大通公園』のロビーに、北見地方産たまねぎを使用したオニオンスープが蛇口から注がれる『オニオンスープの出る蛇口』が設置されています。 画像：アコー スープは、北見市に本社を構え、北海道産食材を使用した加工食品メーカー『株式会社グリーンズ