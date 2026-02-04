『さっぽろ雪まつり』開催期間にあたる2026年2月4日（水）から11日（水）までの期間限定で、『グランドメルキュール札幌大通公園』のロビーに、北見地方産たまねぎを使用したオニオンスープが蛇口から注がれる『オニオンスープの出る蛇口』が設置されています。

画像：アコー

スープは、北見市に本社を構え、北海道産食材を使用した加工食品メーカー『株式会社グリーンズ北見』の人気商品である『北海道オニオンスープ』。

画像：アコー

日照時間が長く、寒暖差のある環境で育った北見たまねぎは、甘みと旨みが強いのが特長です。その美味しさをぎゅっと凝縮したオニオンスープは、観光や雪まつり見学で冷えた体を内側から温め、北海道の食の豊かさを感じられる味わいです。

画像：アコー

そんな温かいスープが蛇口から出てくる『オニオンスープの出る蛇口』。思わず足を止め、写真を撮りたくなるユニークな仕掛けや視覚的な驚きは、旅の思い出になること間違いなしです◎

画像：アコー詳細情報

オニオンスープの出る蛇口

設置日時：2026年2月4日（水）～11日（水）15:00～21:00

※状況により時間が変更となる場合があります。

設置場所：グランドメルキュール札幌大通公園 1階 ロビー

※宿泊者限定。

※写真はイメージです。

北海道 Likers編集部のひとこと

ホテルロビーに足を踏み入れた瞬間、立ちのぼるオニオンスープの香りが包み込む！ 外の厳しい寒さから解放され、湯気、香り、温もりを通して体がゆっくりとほぐれていく感覚は、北海道の冬ならでは。

蛇口から出てくる北海道北見地方産たまねぎの旨みを凝縮したスープは、写真映えや思い出になること間違いなし！

同期間中、札幌市内の別のロケーションにある『メルキュール札幌』でも、同じオニオンスープをウェルカムスープとして味わうことができますよ◎

文／ 北海道 Likers

【画像・参考】“オニオンスープの出る蛇口” がロビーに登場！冬の札幌で蛇口をひねるとあたたかな一杯のおもてなし【グランドメルキュール札幌大通公園】 - PR TIMES

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。

