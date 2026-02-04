牛丼チェーンの「吉野家」（東京都中央区）が、各種「超特盛丼」が税込み価格から100円引きとなるキャンペーン「超特盛祭」を、2月5日午前11時から期間限定で実施します。【画像】うわ…背徳感ヤバ！コチラが復活する「スタミナ超特盛丼」です！おいしそう！！対象メニューは、各種「牛丼超特盛」「豚丼超特盛」「牛カルビ丼超特盛」、「にんにくマシマシから揚げ超特盛丼」がラインアップ。さらに、過去に販売されて好評