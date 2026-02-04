音楽デュオDef TechのMicroこと西宮佑騎（45）が、麻薬取締法違反（所持）の容疑で逮捕された。【写真】『Def Tech』Microについていろいろ暴露した長井秀和の投稿関係者によると、2月2日に西宮容疑者は東京都渋谷区の自宅において関東信越厚生局麻薬取締部（マトリ）の家宅捜索を受けたとのこと。その際に乾燥大麻数グラムが見つかり、現行犯逮捕となったようだ。Def TechのMicro所属事務所が謝罪「逮捕を受け、2月3日には所