嵐の公式Instagramにて、2010年5月にリリースされた「Monster」のジャケット写真が公開された。 【写真】嵐「Monster」ジャケット写真（通常版）【動画】嵐「Monster」MV ■嵐の“最強のラブソング”として知られる神曲「Monster」のジャケ写に反響多数 「Monster」は、大野智が主演を務めたドラマ『怪物くん』（日本テレビ系）の主題歌。今回公開されたのは、通常盤のジャケット写真だ。 メンバーはそれぞれ、“