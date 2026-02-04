カカクコムは後場急落し、昨年来安値を更新している。きょう午前１１時４０分ごろ、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算を発表した。売上高が６８８億９１００万円（前年同期比２１．５％増）、営業利益が２１１億３３００万円（同４．２％減）、最終利益が１４３億６９００万円（同４．８％減）だった。第３四半期（１０～１２月）は売上高が２４０億３０００万円（前年同期比１８.２％増）、営業