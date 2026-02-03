節分の3日、大分市の神社では年女と年男による恒例の豆まきが行われ、1年間の無病息災を願いました。 【写真を見る】大分県護国神社で恒例の節分祭午年の年男・年女13人が無病息災を祈願 大分市の県護国神社では毎年節分の日に「節分祭」を開き、年男と年女が豆まきをします。 今年12歳から72歳になる午年生まれの男女13人が、境内に設けられた特設の壇上から「そーれ」という掛け声とともに豆をまいていきました。豆ま