「Def Tech」メンバー・Microが逮捕 乾燥大麻所持の疑い
2026年2月3日 12時40分
読売新聞オンライン
「Def Tech」メンバー・Microが逮捕 乾燥大麻所持の疑い
2026年2月3日 12時40分
リンクをコピーする
by ライブドアニュース編集部
ざっくり言うと
Def TechのMicroが2日、麻薬取締法違反の容疑で現行犯逮捕された
捜査関係者によると、東京都渋谷区の自宅で乾燥大麻数グラムを所持した疑い
Def Techは8日に、日本武道館でライブを開催する予定だった