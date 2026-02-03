東京地検は、麻薬取締法違反などの容疑で書類送検された女優の米倉涼子（50）を不起訴処分にしたことを発表した。関東信越厚生局麻薬取締部、いわゆる“マトリ”の捜査は大失敗だったと見られている。検察も激怒したというそのあきれた実態とは一体、いかなるものだったのか。＊＊＊【写真を見る】情熱的なまなざしと、人懐っこいスマイル…「米倉涼子の交際相手」とされるアルゼンチン人ダンサー“捜査の体を成していない”