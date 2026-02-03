新庄監督はどんな起用で選手の背中を押していくのか（C）KentaHARADA/CoCoKARAnextいよいよ今年もキャンプインを迎えたプロ野球。今季こそ、V奪回を目指す日本ハムも沖縄・名護でキャンプインした。今オフはソフトバンクから自由契約となった2年連続最多勝の有原航平を獲得するなど、充実の補強を進めてきた。【動画】日本ハムのTシャツ姿で軽快にトレーニングに打ち込むレイエスを見る優勝へのカギを握るポイントの1つが先