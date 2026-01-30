出入国在留管理庁はきょう（30日）、2025年の外国人入国者数（速報値）が初めて4000万人を突破し、過去最多を更新したと発表しました。出入国在留管理庁によりますと、2025年の1年間の外国人入国者数（速報値）は、前の年と比べて15.4%増加しておよそ4243万人となり、過去最多となりました。過去最多の更新は2年連続で、4000万人を上回るのは初めてです。このうち、新規入国者はおよそ3918万人で、「短期滞在」での入国がそのおよ