1月29日、初のBリーグドラフト2026が行われ、横浜ビー・コルセアーズは1巡目3位で新井楽人を指名。会場で待機していた新井が囲み取材に応じ、率直な心境や新天地への思い、今後の目標について語った。 指名を受けた瞬間の気持ちを問われると、「もうめちゃくちゃ嬉しいです」と、喜びをストレートに表現。この時期まで進路が決まらない不安もあったというが、「それよりは、こんな素晴らしい機会は