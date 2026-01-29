【UEFAチャンピオンズリーグ】PSV 1−2 バイエルン（日本時間1月29日／フィリップス・スタディオン）【映像】伊藤洋輝、相手をフィジカルで圧倒→吹っ飛ばす瞬間バイエルンのDF伊藤洋輝が持ち前の身体の強さをみせた。ボックス内で相手のエースが大きくバランスを崩してしまうほどの強靭なフィジカルでピンチの芽を摘んでいる。日本時間1月29日にバイエルンはUEFAチャンピオンズリーグのリーグフェーズ第8節でPSVと対戦した。伊藤