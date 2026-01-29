28日から始まった衆院選の期日前投票で、大分県由布市が候補者の名前を間違って記載台に掲示し、29日までに113人が投票したことが判明しました。 【写真を見る】衆院選、期日前投票で候補者名の漢字表記ミス市内3か所で113人が投票大分・由布市 由布市選挙管理委員会によりますと、29日午前、由布市のゆふいんラックホールに設置されている期日前投票所で、記載台に掲示された候補者の名前が誤っていると投票に訪れた