《とんねるずの大きい方から小さい方にメール入りました！！『来年、最後の？ライブやるんでスケジュールよろしく！！』と。》

1月27日、とんねるずの木梨憲武がInstagramを更新。2025年4月に食道がんと咽頭がんを公表した相方・石橋貴明から連絡があったことを報告し、石橋がライブ実現に向けて意欲的であることを明かした。

「木梨さんは、冒頭の一文に続けて《オっトっトっトっ！！武道館からの・・・ラスト？ライブだ〜！！いつだ！どこだ、それはオイオイ〜〜！！！チケットヤバいか？国立なら大丈夫か！ 体調いいな！？ナオッタゼ〜！！》《・・・今年か？来年か？東京ドーム？国立競技場？》などとつづり、手書きのメモや、とんねるずのライブ写真や石橋さんとのツーショットを添えていました」（芸能記者）

お笑いコンビでありながら、アーティストとしても数々のヒット曲を持つとんねるず。2024年11月には29年ぶりの復活ライブを開催。11月8、9日の2日間にわたり、日本武道館で開催された『とんねるず THE LIVE』のチケットは即日完売したほか、彼らの熱烈なファンである“ワンフー”はもちろん、業界関係者ですらチケットが入手できなかった人が続出。2日間で、1万8000人を動員する大盛況で幕を閉じた。

石橋は当初、このライブをもって、とんねるずの解散を考えていたという。

「石橋さんは2日めのライブで、『約1年前、今回のライブを、とんねるずの卒業式として開催することを決めました。そう思っていましたが……昨日と今日、ライブをやって、そんなふうに考える必要はまだないのかなって思い出して……まだ卒業できそうもありません』と語りました。

さらに、同年12月18日には、ABEMAで放送された『石橋貴明 THE強運マスターズ2024 第1夜』の中で、『（ネットの）書き込みとかで“なんでもっとデカい箱でやらねえんだ”って（いうものがあって）。そんなにまだ観たい人がいたんだ、と思って。だったら、来られなかった人のためにも、またやらないといけないなと思って。卒業はまだできません』と、あらためて音楽活動継続を宣言していました」（同前）

しかし、その半年後（2025年4月）に、石橋はがんを公表。同年9月に『女性セブンプラス』が闘病で痩せ細った石橋の写真を公開すると、ファンの間には大きな動揺が広がった。

「石橋さんのあまりに痩せ細った姿に、ファンからは病状を心配する声が多くあがっていましたが、石橋さんは、2025年12月に帝京高校のOB仲間が集まる“帝京会”の食事に参加。元プロ野球選手の杉谷拳士さんや、横浜DeNAベイスターズの山崎康晃選手が、石橋さんと撮ったツーショットや集合写真を公開しました。石橋さんは痩せてはいるものの、9月に女性セブンプラスに掲載された写真と比べると、明らかな回復ぶりを感じさせる見た目で、笑顔も見せていました。今回、木梨さんが明かしたメールは、そのとき以来の近況報告となりました」

もし、東京ドームでのライブが実現すれば、とんねるずとしては1989年以来。ワンフーたちは「リーダー石橋からの本当の情報解禁」を心待ちにしていることだろう。