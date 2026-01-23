ニューストップ > 国内ニュース > 政治ニュース > 「お父さん、死んだらこの家ちょうだい」長男の言葉に複雑な気持ち 老後の生活 家族 THE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン） 「お父さん、死んだらこの家ちょうだい」長男の言葉に複雑な気持ち 2026年1月23日 5時15分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと ある72歳男性は、年金を受け取って生活している 正月帰省で「お父さん、この家、死んだら俺にちょうだいね」と一言 「この家があれば、俺の老後は何とかなると思うんだよ」と言われたという 記事を読む おすすめ記事 【速報】風俗スカウトグループ「ナチュラル」トップを逮捕 2026年1月26日 23時1分 大分の暴行動画、学校は報告せず 市立中、市教委は重大事態認定 2026年1月26日 16時6分 ｢健康に生きる将来を奪った｣ 妊娠9か月の女性を車ではね死亡させた罪 おなかの赤ちゃんには重い障害が… 被告の50歳女が謝罪 2026年1月26日 19時6分 不倫相手と暮らして6年、捨てた妻が「がん」だと聞いた…揺れる49歳夫に共に暮らす彼女が静かに告げた言葉とは 2025年11月25日 11時2分 公衆電話に大量ガーベラ、「チェンソーマン」余波か NTT東日本は胸中複雑「配慮」求める 2026年1月26日 18時24分