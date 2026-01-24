ボルシアMGを率いるオイゲン・ポランスキ監督が、日本代表DF高井幸大のスタメン起用の可能性について言及した。24日、クラブの公式サイトが同指揮官のコメントを伝えている。今冬の移籍市場でトッテナム・ホットスパーからボルシアMGで期限付き移籍した高井は、ここまでリーグ戦3試合連続で途中出場を果たしている。14日に行われたブンデスリーガ第17節ホッフェンハイム戦では後半開始から投入され、今季最長となる45分間のプ