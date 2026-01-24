実際に1億円を貯めている人は、銀行をどのように使っているのでしょうか。普段の使い方は私たちと大きく変わらない一方で、「相談の仕方」や「優遇の使い方」に特徴が見られます。 まめに相談する一概に言い切れないのですが、1億円貯めている人の多くは、銀行でさまざまな相談をしています。相談内容は金融商品についてはもちろん、自行で取り扱いのない金融商品、つまり、他行や証券会社に預けている金融商品について相談するケ