今季のセルティックは激しい批判にさらされている。成績不振や度重なる監督交代という混迷のシーズンを招いたのはクラブだと、責任を問う声は以前から少なくない。たとえば、セルティックは昨年１月にシーズン半ばながらエースの古橋亨梧をレンヌに売却し、代役となるストライカーを獲得しなかった。後半戦で前田大然が大活躍し、昨季は国内王座を守ったが、その後も前線強化が進まず、今季はその代償を払うことになっている。