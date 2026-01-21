ダスキン（大阪府吹田市）のミスタードーナツが、ベルギーのプレミアムチョコレートブランド「ゴディバ」とコラボレーションした、ミスタードーナツ55周年記念商品「トリオハート ショコラ＆プラリネ」を、2月4日から期間限定で販売。同商品は「ミスドネットオーダー」予約注文限定で、1月22日から予約を開始します。【画像】「か、かわいい！」これが、3種類の「ハートチュロ」です！「Mister Donut×GODIVA」シリーズから登