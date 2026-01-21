ダスキン（大阪府吹田市）のミスタードーナツが、ベルギーのプレミアムチョコレートブランド「ゴディバ」とコラボレーションした、ミスタードーナツ55周年記念商品「トリオハート ショコラ＆プラリネ」を、2月4日から期間限定で販売。同商品は「ミスドネットオーダー」予約注文限定で、1月22日から予約を開始します。

【画像】「か、かわいい！」 これが、3種類の「ハートチュロ」です！

「Mister Donut×GODIVA」シリーズから登場

「トリオハート ショコラ＆プラリネ」は、1月9日から発売中のミスタードーナツとゴディバが共同開発した「Mister Donut×GODIVA」シリーズの商品。トリュフショコラをイメージした滑らかな食感のショコラドーナツ生地に、プラリネホイップ、ガナッシュクリーム、ガナッシュホイップを重ね、それぞれココアパウダー、ストロベリーチョコとストロベリーシュガー、チョコレートで仕上げた3種類の「ハートチュロ」をトッピング。

また、「ハートチュロ」は、そのまま食べたりホイップをディップしたりなど、さまざまな食べ方ができます。

価格は669円（税込み）。ミスドネットオーダーで、受け取り前日までの予約注文限定で購入できます。予約注文は2月下旬まで。商品の受け渡し期間は、同月28日まで、なくなり次第終了予定です。なお、受け取り当日の注文はできません。

一部店舗を除く、ミスドネットオーダー実施店で販売されます。