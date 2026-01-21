1月18日、Xで投稿されたJR高崎線グリーン車のマナーを巡る投稿が波紋を呼んでいる。【写真】物議を醸している、折りたたまずにグリーン車デッキに放置されたベビーカー《高崎線乗ったらグリーン車のデッキにベビーカー拡げっぱなしで放置されてて、乗り降りするのにすごい邪魔だった せめて折り畳んでおいてほしい》（原文ママ）JR東日本は「可能な範囲でお手伝いをいただけますと幸い」乗り降りする階段の手前で折り畳まれて