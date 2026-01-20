ウクライナのゼレンスキー大統領＝3日、キーウ（ゲッティ＝共同）【キーウ共同】ロシア軍は19日夜から20日未明にかけて、ウクライナ各地を攻撃し、首都キーウの約5600の集合住宅で暖房供給が停止した。ゼレンスキー大統領は記者団に対し「経済フォーラムよりもウクライナを選ぶ」と述べ、スイス東部ダボスでの世界経済フォーラム（WEF）年次総会（ダボス会議）への出席を取りやめる可能性に言及した。報道によると、21日にはト