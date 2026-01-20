ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 書類送検の米倉涼子 芸能関係者は有能な「パートナー」の不在に言及 米倉涼子 エンタメ・芸能ニュース ゴシップ 女性自身 書類送検の米倉涼子 芸能関係者は有能な「パートナー」の不在に言及 2026年1月20日 18時30分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 米倉涼子の元マネージャーについて「女性自身」が取り上げた 順風満帆かに見えた関係は、米倉の持病が原因で歯車が狂い出したという 書類送検の報道も「彼がいればこんな結果にはならなかった」と芸能関係者 記事を読む おすすめ記事 【独自】米倉涼子さん麻薬取締法違反容疑で書類送検 麻薬取締部 2026年1月20日 11時30分 【速報】兵庫・姫路市の30代男性が死亡 背中刺されたか 2026年1月20日 11時55分 【速報】「俺が出るまで待っておけよ」“東名高速あおり運転事故”石橋和歩被告の懲役18年判決が確定へ 最高裁が被告の上告を棄却 2026年1月20日 17時34分 ANAの機内で、隣の男性が脚を触ってくる……女性がとった行動に称賛！「その機転本当に素晴らしい」「全国の女性に知ってほしい」 2026年1月20日 6時42分 「話がはずみ受け入れてくれると思った」リハビリ中に女子大学生へ わいせつ行為 理学療法士の男を逮捕 熊本 2026年1月20日 15時21分