トヨタ新型「ピンククラウン」初公開！2026年1月18日の栃木県庁。厳かな雰囲気の漂うこの場所に、ひと際鮮やかで、見る者の視線を釘付けにする一台のクルマが姿を現しました。それこそが、栃木トヨタが創立80周年記念事業の一環として製作・発表した、3代目「いちごクラウン」です。【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ新型「ピンクのクラウン」です！（29枚）日本一のいちご生産量を誇り、「いちご王国」を標榜する栃木県