2匹の同居猫が喧嘩を始めたことに気付いたというゴールデンレトリバーさん。別室からわざわざ駆け付けて…まさかの神対応が話題になっているのです。 同居猫との絆、微笑ましい配慮と尊い光景は記事執筆時点で64万回を超えて表示されており、1.8万件のいいねが寄せられることとなりました。 【動画：2匹の猫が喧嘩を始めた結果→気付いた大型犬がすぐに駆け付けて…まさかの『神対応』】 2匹の同居猫が喧嘩を始めた