イラストレーターのくましろ みいさんの漫画「どういう意図の発言？」がインスタグラムで500以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む雨が降ったりやんだりの季節。たまった洗濯物をどうすべきかについて夫婦で言い合いになったとき、娘が…という内容で、読者からは「娘さん、どういう意図があったんだ！？」「雨続きで洗濯物がたまるとつらいですよね」などの声が上がっています。ピリつく夫婦を前に