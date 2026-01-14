1月14日 発表 サードウェーブは1月14日、パソコン専門店「ドスパラ」公式Xにて、パソコンの納期短縮についてのお知らせを投稿した。 今回、生産体制・出荷体制の強化により、一部グラフィックカード搭載BTOパソコンの納期を最短3日出荷に短縮したと発表。対象製品として、「GALLERIA前世代モデル」と「THIRDWAVE PC」が案内されている。 対象となるサードウェーブのデ