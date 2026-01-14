¥µー¥É¥¦¥§ー¥Ö¡¢PC¤ÎÀ¸»ºÂÎÀ©¡¦½Ð²ÙÂÎÀ©¤ò¶¯²½¡£°ìÉô¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥«ー¥ÉÅëºÜBTO¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÎÇ¼´ü¤òºÇÃ»3Æü½Ð²Ù¤ËÃ»½Ì
¡¡¥µー¥É¥¦¥§ー¥Ö¤Ï1·î14Æü¡¢¥Ñ¥½¥³¥óÀìÌçÅ¹¡Ö¥É¥¹¥Ñ¥é¡×¸ø¼°X¤Ë¤Æ¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÎÇ¼´üÃ»½Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢À¸»ºÂÎÀ©¡¦½Ð²ÙÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤Ë¤è¤ê¡¢°ìÉô¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥«ー¥ÉÅëºÜBTO¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÎÇ¼´ü¤òºÇÃ»3Æü½Ð²Ù¤ËÃ»½Ì¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¡£ÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖGALLERIAÁ°À¤Âå¥â¥Ç¥ë¡×¤È¡ÖTHIRDWAVE PC¡×¤¬°ÆÆâ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¥µー¥É¥¦¥§ー¥Ö¤Î¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×PC¤Ï¡¢¥²ー¥à¤Î¤ß¤Ê¤é¤º³Ø½¬ÍÑ¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹ÍÑ¤Ê¤É¤Ë¤âÉý¹¤¯ÂÐ±þ¡£Æ°²èÊÔ½¸¡¦²èÁü²Ã¹©¡¦3D¥ì¥ó¥À¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Êºî¶È¤Ë¤â³èÍÑ¤Ç¤¡¢ÈÆÍÑÀ¤Î¹â¤¤¹ñ»º¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¢¡ÖGALLERIAÁ°À¤Âå¥â¥Ç¥ë¡×¤Î¥Úー¥¸
¢¢¡ÖTHIRDWAVE PC¡×¤Î¥Úー¥¸
¡Ú¤ªÃÎ¤é¤»¡Û¥Ñ¥½¥³¥ó Ç¼´üÃ»½Ì¤Î¤ªÃÎ¤é¤»- ¥É¥¹¥Ñ¥é¡Ú¸ø¼°¡Û (@dospara_web) January 14, 2026
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢À¸»ºÂÎÀ©¡¦½Ð²ÙÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤Ë¤è¤ê¡¢°ìÉô¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥«ー¥ÉÅëºÜBTO¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÎÇ¼´ü¤òºÇÃ»3Æü½Ð²Ù¤ËÃ»½Ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤Ï²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¤³¤Îµ¡²ñ¤ËÀ§Èó¤ªµá¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ
GALLERIAÁ°À¤Âå¥â¥Ç¥ëhttps://t.co/4AXUO7AlPX¡Ä pic.twitter.com/zBuLrznr8e
(C) THIRDWAVE CORP. All Rights Reserved.