¡¡¥µー¥É¥¦¥§ー¥Ö¤Ï1·î14Æü¡¢¥Ñ¥½¥³¥óÀìÌçÅ¹¡Ö¥É¥¹¥Ñ¥é¡×¸ø¼°X¤Ë¤Æ¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÎÇ¼´üÃ»½Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£

¡¡º£²ó¡¢À¸»ºÂÎÀ©¡¦½Ð²ÙÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤Ë¤è¤ê¡¢°ìÉô¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥«ー¥ÉÅëºÜBTO¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÎÇ¼´ü¤òºÇÃ»3Æü½Ð²Ù¤ËÃ»½Ì¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¡£ÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖGALLERIAÁ°À¤Âå¥â¥Ç¥ë¡×¤È¡ÖTHIRDWAVE PC¡×¤¬°ÆÆâ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¥µー¥É¥¦¥§ー¥Ö¤Î¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×PC¤Ï¡¢¥²ー¥à¤Î¤ß¤Ê¤é¤º³Ø½¬ÍÑ¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹ÍÑ¤Ê¤É¤Ë¤âÉý¹­¤¯ÂÐ±þ¡£Æ°²èÊÔ½¸¡¦²èÁü²Ã¹©¡¦3D¥ì¥ó¥À¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Êºî¶È¤Ë¤â³èÍÑ¤Ç¤­¡¢ÈÆÍÑÀ­¤Î¹â¤¤¹ñ»º¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

