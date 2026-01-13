【地震情報 2026年1月13日】(05:13更新)5時9分頃、石川県能登地方を震源とする地震がありました。震源の深さは約10km、地震の規模はM4.2、最大震度4を石川県で観測しています。この地震による津波の心配はありません。【地震情報 2026年1月13日】(05:12更新)5時9分頃、石川県能登地方を震源とする地震がありました。震源の深さは約10km、地震の規模はM4.2、最大震度4を石川県で観測しています。この地震による津波の心配はありませ