小樽市にあるスキー場で、リフトに乗っていた女子中学生が宙づりとなる事故がありました。緊急停止したリフトから救助されている途中だったということです。事故があったのは、小樽市春香町にあるスキー場、「スノークルーズオーンズ」です。1月12日午後5時すぎ、スキー場の従業員から「リフトで客が宙づりの状態です」と消防に通報がありました。リフトに乗っていたのは13歳の女子中学生で、