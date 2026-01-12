夏のインターハイを制した神村学園が、冬の大舞台でも栄冠を掴んだ。１月12日に第104回全国高校サッカー選手権の決勝戦が国立競技場で開催。神村学園は鹿島学園と相まみえ、３−０の勝利。悲願の初優勝を果たした。19分に日郄元、39分に堀ノ口瑛太が得点。後半は相手の反撃を抑えながら、90＋２分に佐々木悠太がダメ押し弾を挙げた。今大会は２回戦から登場した神村学園。初戦は東海学園に６−０、３回戦は水口に４