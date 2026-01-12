「上手いし強いな」「福島選手イニエスタやん」“夏冬”２冠！ 選手権初優勝の神村学園に反響続々「組織の練度が凄いな」
夏のインターハイを制した神村学園が、冬の大舞台でも栄冠を掴んだ。
１月12日に第104回全国高校サッカー選手権の決勝戦が国立競技場で開催。神村学園は鹿島学園と相まみえ、３−０の勝利。悲願の初優勝を果たした。
19分に日郄元、39分に堀ノ口瑛太が得点。後半は相手の反撃を抑えながら、90＋２分に佐々木悠太がダメ押し弾を挙げた。
今大会は２回戦から登場した神村学園。初戦は東海学園に６−０、３回戦は水口に４−０、準々決勝は日大藤沢に４−１、準決勝は尚志にPK戦勝ち（１−１／9PK8）。そしてファイナルは３−０。５戦18発と抜群の攻撃力で日本一に立った神村学園に、ネット上では以下のような声があがっている。
「やっぱり神村強いな」
「神村上手いし強いな」
「神村奪ってから全く失わないの本当に凄い」
「神村の14番うますぎる問題」
「福島選手イニエスタやん」
「集中力凄まじいわ」
「シンプルにみんな足が速いよね」
「攻守両方の連動性・再現性凄いわ」
「組織の練度が凄いな、という印象」
「運動量落ちないのえぐすぎるて」
「ディフェンスライン安心感ハンパないな」
非凡なタレント力と高い完成度。６万人を超える観衆が詰めかけた国立を魅了した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】広瀬すず・ガッキー・永野芽郁・川口春奈！ 初代から最新21代目の池端杏慈まで「選手権・歴代応援マネージャー」を一挙公開！
