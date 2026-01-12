ÃçÌîÂÀ²ì¤¬¼ç±é¤¹¤ëÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË­¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¤Û¤«¡ËÂè2²ó¡Ö´ê¤¤¤Î¾â¡×¤¬11Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÆÍÁ³¤ÎÈá·à¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¾×·â¤ò¼õ¤±¤ë¾®°ìÏº¡ÊÃçÌî¡Ë¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡ÖÀï¹ñ»þÂåÉÝ¤¨¤¨¤¨¡×¡Ö¥È¥é¥¦¥Þ¥ì¥Ù¥ë¡×¡Ö»Ä¹ó¤À¤¬½¨°ï¤Ê¥·¡¼¥ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌîÅð¤Î½±·â¤ËÊòÁ³¤È¤¹¤ë¾®°ìÏº¡ÊÃçÌîÂÀ²ì¡Ë¤ÈÄ¾¡ÊÇòÀÐÀ»¡Ë¸Î¶¿¤ÎÃæÂ¼¤ËÌá¤Ã¤¿¾®°ìÏº¤Ï¡¢ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤ÎÄ¾¡ÊÇòÀÐÀ»¡Ë¤Î±ïÃÌ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ë¡£¼«Ê¬