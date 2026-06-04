【モデルプレス＝2026/06/04】フジテレビでは、6月27日21時より『世にも奇妙な物語 ’26夏の特別編』を放送することが決定。珠玉の“奇妙な”新作短編4本を届ける。【写真】上川隆也「綺麗なんですよ」“推しの女性芸人”告白◆上川隆也「世にも奇妙な物語」初出演おなじみのストーリーテラー・タモリと豪華キャストが“奇妙な世界”へといざなう人気シリーズ『世にも奇妙な物語』。1990年4月にレギュラードラマとして放送を開始し