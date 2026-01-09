ファミリーマート（東京都港区）が、芥見下々さんの人気漫画が原作のアニメ「呪術廻戦」第3期「死滅回游 前編」（MBS・TBSほか、毎週木曜深夜0時26分）とコラボしたキャンペーン「ファミマの総則（ルール）」を1月13日から期間限定で開催します。【写真】虎杖悠仁＆乙骨憂太フィギュアがかっこよすぎる！当たったらラッキー！主人公の虎杖悠仁のほか、伏黒恵、乙骨憂太といったメインキャラクターの顔をデザインした「キャラ