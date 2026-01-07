元フジテレビの女性アナウンサーとの性的トラブルを起こしたスキャンダル報道を受け、2025年1月23日に芸能界を引退した中居正広。その約400日ぶりの肉声が、1月6日の「女性セブンプラス」で報じられた。「同誌は昨年末、都内の百貨店で長年の恋人であるAさんとともに正月の買い出しをする中居さんの姿をキャッチ。記者の直撃取材に、中居さんは胸中を告白しているといいます。これまで中居さんはすべて弁護士を通じて声明を発表